النيابة تعاين موقع حادث ترام مصر الجديدة

انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار احمد حنفى لمعاينة موقع حادث تصادم ترامين بمصر الجديدة، وأمرت بتشكيل لجنة من المترو، لمعرفة الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، واستدعاء سائق القطار للاستماع إلى أقواله.

كشفت المعاينة عن انقلاب عربيتين للترام، نتيجة انقطاع الكهرباء وعودتها فجأة ، ولا توجد إصابات سوى إصابة سائق أحد الترامين بجرح في ذراعه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان قد وقع، صباح اليوم الخميس، حادث تصادم بين ترامين بمصر الجديدة، مما أسفر عن إصابة سائق أحد القطارين بذراعه.