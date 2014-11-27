الأمن العام يضبط 311 قطعة سلاح و٢٢٢ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

و أسفرت جهود تلك الحملات، التى شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية خلال ٢٥ نوفمبر، عن ضبط ٨١ قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، وإعادة ١١ سيارة مبلغ بسرقتها، فضلا عن ضبط ٢٣٠ قطعة سلاح أبيض، وضبط ٩٩ متهمًا هاربًا، و ٤٨٩ دراجة بخارية مخالفة .

وشملت قطع الأسلحة النارية ١٢ بندقية آلية وبندقية رصاص، و١٤ بندقية خرطوش، و١٨ طبنجة، و٣٤ فرد محلى الصنع، و٥٩٧ طلقة مختلفة الأعيرة، فضلا عن ضبط قنبلة محدث صوت، وطبنجتين من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية .

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط «٢٢٢» قضية مخدرات، ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت «220,063 كج»، و كمية من مخدر الحشيش وزنت «9,720 كج»، و كمية من مخدر الهيروين وزنت «2,577 كج»، وكمية من مخدر الأفيون وزنت «37 جرامًا»، وكمية من الفولة المخدرة وزنت «100 جرام»، و «26452» قرص مخدر.

و أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ٣ تشكيلات عصابية ضمت «8» متهمين إرتكبوا «3» حوادث سرقة متنوعة، وضبط متهمين اثنين، لقيامهما بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم قطعتى سلاح أبيض .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.