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وزير الطيران يعقد اجتماعا لمراجعة خطط تأمين المطارات

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عقد وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، اجتماعا أمنيا موسعا، صباح الخميس، مع القيادات باللجنة العليا للأمن ورؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارات الطيران المدني والشركات التابعة لهم والقيادات الأمنية بالمطار ومسؤولي قطاعات الأمن بشركات الوزارة لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلي ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية المختصة وكل الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني.

وعرض الحضور خططهم الأمنية خلال الفترة الحالية وأيضا الخطط البديلة المعدة للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على قيام كل جهة بمراجعة خططهم للتعامل مع الأزمات حتى تكون جاهزة في أي وقت.

وتم خلال الاجتماعات التنسيق بين دور أجهزة الأمن الحكومية والأمن الإداري بشركات الوزارة، وتم إلغاء الأجازات بقطاعات الأمن بوزارة الطيران المدني.

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