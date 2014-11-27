بدء محاكمة المتهمين في «أحداث الإرشاد» بالاستماع لدفاع «بديع»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد.

وتستمع المحكمة إلى المرافعة الختامية بالقضية، حيث يترافع محمد المصري، وعاطف الجلالي عن المتهم رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بالإضافة الى دفاع المتهم الرابع وهو المتهم الأخير فى المرافعات وتغيب باقى دفاع قيادات الإخوان، حيث لم يحضر سوى أسامة الحلو فقط.

ويواجه المتهمون في القضية تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة، تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحاكم فى القضية محمد بديع، وخيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.