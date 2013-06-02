محافظ أسيوط يرفض تحويل أرض مصنع كوكاكولا من تجارى إلى سكنى

أكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط مجدداً رفضه التام للموافقة على تغيير النشاط التجاري لأرض مصنع الكوكاكولا القديم الكائن بشارع الجمهورية منوهاً عن أنه لا نية على الاطلاق لقيام المحافظة بالموافقة على تغيير النشاط إلى نشاط سكنى.

وأضاف أنه يسعى جاهداً لإعلاء المصلحة العليا ومراعاة البعد الاجتماعي لأبناء المحافظة مؤكداً أنه لن يفرط فى حق الدولة كما لن يفرط فى شبر واحد من أملاك الدولة التى أؤتمن على أرضها وأهلها .

جاء ذلك على خلفية صدور فتوى قانونية من يحيى عبد الرحيم المستشار القانوني لمحافظة أسيوط بحفظ الشكوى التى كان أحد المستفيدين من مشروع أرض الكوكاكولا بشارع الجمهورية قد تقدم بها مؤخراً ويتضرر فيها وآخرين من امتناع الإدارة الهندسية بحي شرق أسيوط عن منحهم شهادة صلاحية للموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

وكان محافظ أسيوط قد أحال الشكوى السالفة للمستشار القانونى للبت فيها وقد أفتى المستشار القانوني فيها بالحفظ لافتقارها لسندها الصحيح من القانون مع عدم جواز منح الشاكين شهادة صلاحية بناء للموقع إلا بعد استيفاء ما تطلبه القانون وعليه قرر المحافظ إبلاغ مضمون الفتوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حى شرق بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات.

وقد جاء بالفتوى أنه طبقا للقانون 119لسنة 2008 بتنظيم أعمال البناء والهدم والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري يستلزم لتغيير استخدام الأرض لمنطقة ما أو جزء منها أو مبنى بذاته موافقة كل من المحافظ المختص والمجلس الأعلى للتخطيط وحيث أن مجلس المحافظين في أكتوبر2010 قرر صراحة ضرورة موافقة السلطة المختصة على تحويل النشاط وسداد الرسوم المطلوبة لتغييره وقرر صراحة أيضاً عدم الموافقة على أية استخدام لأراضي شركات قطاع الاعمال العام أو تغيير نشاطها إلا بموافقة الهيئة كما أقرت فتوى المستشار القانونى لوزارة الاستثمار فى أبريل 2013 ضرورة حصول شركة كوكاكولا على موافقة كلاً من محافظة أسيوط وهيئة التخطيط العمرانى لتغيير النشاط.