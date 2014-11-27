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مجهولون يشعلون الإطارات على قضبان السكة الحديد أمام قرية قمرونة بمنيا القمح بالشرقية

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مجهولون يشعلون الإطارات على قضبان السكة الحديد أمام قرية قمرونة بمنيا القمح بالشرقية مجهولون يشعلون الإطارات على قضبان السكة الحديد أمام قرية قمرونة بمنيا القمح بالشرقية

اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية

قام مجهولون منذ قليل بإشعال النيران بإطارات السيارات بقضبان السكة الحديد من أمام قرية قمرونه التابعة لمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقع وتم السيطرة على الوضع، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام مجهولين بإضرام النيران بإطارات السيارات على قضبان السكة الحديد من أمام قرية قمرونه التابعة لمركز منيا القمح، وتم انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتم السيطرة على الوضع ولم يؤثر ذلك على سير حركة القطارات، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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