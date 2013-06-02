ازدحام سير في دبي بسبب الشاب خالد

في صالة كانت مليئة بجمهور أغلبه من دول المغرب العربي يحمل معظمهم أعلام الجزائر استعداداً لاستقبال الشاب خالد، الذي أحيا أمس حفلاً في كافالي كلوب ضمن ليالي كافالي وبتغطية خاصة من سيدتي كراع إعلامي.

بعد الإعلان عن قدوم الشاب خالد لإحياء الحفل سارع الحضور إلى المسرح لحجز أماكن لهم تكون قريبة منه البعض منهم كانوا يرفعون هواتفهم المحمولة ينتظرون ظهور الشاب خالد لالتقاط الصور فبعد سير الشاب خالد على السجادة الحمراء التي أعدت خصيصاً له في مدخل كافالي، بدأ حفله في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل فاستقبله الجمهور بترحاب شديد، حيث قدم مجموعة من أغانية القديمة والجديدة منها "سيلافي"، التي عنونت ألبومه الأخير، والتي أشعلت الجمهور رقصاً فكانوا يقفون على الطاولات يرفعون الأعلام ويرقصون ما أدى إلى تدخل رجال الأمن، كما قدم أغنية "عائشة"، و"دي دي"، و"عبد القادر"، وأخذ الجمهور بالهتاف مطالبين بإعادة غناء أغنية "سيلافي" مرة أخرى فلبى طلبهم وطلب من الفرقة الموسيقية إعادتها مرة أخرى وهي التي ختم بها الحفل وشكر الجمهور وغادر المكان في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وبعدها بدأ الجمهور يغادر المكان.

لكن بسبب عدد الجمهور الكبير حدث ازدحام سير خارج كافالي، واضطرت الشرطة أن تتدخل، وعلى الرغم من ذلك فقد غادرت آخر سيارة المكان في الساعة الخامسة صباحاً.

العديد من الكواليس وحوار خاص مع الشاب خالد قريباً في "سيدتي".