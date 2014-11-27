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فاروق جعفر: الشامي جامل المحلة على المنتخبات المصرية

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فاروق جعفر: الشامي جامل المحلة على المنتخبات المصرية فاروق جعفر: الشامي جامل المحلة على المنتخبات المصرية

وضح فاروق جعفر المدير الفني السابق لاتحاد الكرة أسباب خرب الكرة المصرية من وجهة نظره وهم المشرفين على المنتخبات الوطنية في كافة المراحل.

وكان فاروق جعفر قد أقيل من منصبه كمدير فني لاتحاد الكرة قبل يومين ليفتح النار على مسؤولي الجبلاية.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية "سبب خراب الكرة المصرية ما يسموا بالمشرفين على المنتخبات الوطنية، حسن فريد في الأول ومحمود الشامي في منتخب الشباب ومجدي المتناوي في منتخب الناشئين".

وفشلت المنتخبات المصرية الثلاثة في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد الخروج من التصفيات.

وأضاف "الشامي على سبيل المثال قام بتسجيل مكالمات شخصية لعلاء ميهوب حتى يطيح به ويأتي بياسر رضوان مديرا فنيا لمنتخب الشباب على الرغم أنني اتفقت مع فتحي مبروك الذي وافق لكن الشامي أصر على ياسر رضوان".

وأردف "المنتخبات الوطنية بها 9 أعضاء بالأجهزة الفنية من المحلة على رأسهم شوقي غريب وياسر رضوان مثل وذلك لتسديد فواتير انتخابية على محمود الشامي".

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