ضبط 13 إخوانيًا لاتهامهم بـ«التحريض على العنف» بالغربية

ألقت مباحث مركز زفتي بمحافظة الغربية، الخميس، القبض على ١٣ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء تجمعهم على مقهي بجوار موقف سيارات الأجرة، وبحوزتهم «لاب توب» و2 «هارد كمبيوتر»، وكتب سياسية، وأجندة مدون بداخلها «هتافات محرضة على الشغب».

كان العقيد حسين غنيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز زفتى بتجمع بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة على مقهى بجوار موقف سيارات الأجرة بشارع الجيش.

وبالانتقال تبين تواجدهم، وتم القبض عليهم وبحوزتهم «لاب توب» وعدد 3 «فلاشة» و2 «كارت ميموري» و1 «سي دي روم»، و2 «هارد كمبيوتر» وكتيب مدون عليه أوراق في السياسة والتربية السياسية وكتاب و«بروتوكولات حكماء صهيون»، وأجندة مدون بداخلها بعض الهتافات ضد نظام الحكم، وجواز سفر باسم أحد الأشخاص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.