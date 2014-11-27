السفير السعودي بصنعاء: وضع دبلوماسينا في اليمن «آمن»

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الدبلوماسي المختطف عبدالله الخالدي ليس من ضمن مجموعة الرهائن المفرج عنهم، من تنظيم «القاعدة» في اليمن نتيجة غارة «أمريكية - يمنية»، موضحاً أنه لم يثبت وجود سعودي بينهم.

وقال السفير لصحيفة «الحياة» اللندنية، الخميس، إنه يتمنى أن يفرج عن الخالدي قريباً، وأنه منذ تعيينه سفيراً للمملكة، في أكتوبر الماضي، لم تصله أية معلومات جديدة عن وضع الخالدي، مضيفاً: «آخر التطورات الأمنية في هذا الجانب من اختصاص الجهات الأمنية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي».

وأكد أن وضع الدبلوماسيين السعوديين في اليمن «آمن ولا بأس به في الوقت الراهن».

يذكر أن الدبلوماسي الخالدي كان يشغل منصب نائب القنصل السعودي في مدينة عدن، واختطف، في مارس 2012.