أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

السفير السعودي بصنعاء: وضع دبلوماسينا في اليمن «آمن»

Google+ Print

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الدبلوماسي المختطف عبدالله الخالدي ليس من ضمن مجموعة الرهائن المفرج عنهم، من تنظيم «القاعدة» في اليمن نتيجة غارة «أمريكية - يمنية»، موضحاً أنه لم يثبت وجود سعودي بينهم.

وقال السفير لصحيفة «الحياة» اللندنية، الخميس، إنه يتمنى أن يفرج عن الخالدي قريباً، وأنه منذ تعيينه سفيراً للمملكة، في أكتوبر الماضي، لم تصله أية معلومات جديدة عن وضع الخالدي، مضيفاً: «آخر التطورات الأمنية في هذا الجانب من اختصاص الجهات الأمنية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي».

وأكد أن وضع الدبلوماسيين السعوديين في اليمن «آمن ولا بأس به في الوقت الراهن».

يذكر أن الدبلوماسي الخالدي كان يشغل منصب نائب القنصل السعودي في مدينة عدن، واختطف، في مارس 2012.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية