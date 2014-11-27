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إخلاء منازل في غزة تخوفا من غرقها

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أقدّم عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة، صباح الخميس، على إخلاء منازلهم، تخوفا من غرقها بفعل تدفق مياه الأمطار.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، قام أصحاب البيوت الأرضية من سكان منطقة «النفق» شرق مدينة غزة، بإخلاء منازلهم بعد امتلاء بركة الشيخ رضوان، المحيطة بحيهم السكني، إلى أعلى مستوى لها، وهو ما قد يتسبب بفيضان البركة وإغراق عشرات المنازل المحيطة بها، وفق تأكيد بلدية مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن على أصحاب البيوت الأرضية إخلاء منازلهم فورا.

وطالب الجهاز أصحاب البيوت المرتفعة الصعود للطابق الثاني، تحسبا من دخول المياه إليها وغرقها بعد امتلاء بركة الشيخ رضوان عن آخرها جراء استمرار هطول الأمطار لليوم الرابع على التوالي.

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