“الاقتصادية” تقضي بعدم الاختصاص في دعوى سمية الخشاب ضد شركة انتاج

قضت الدائرة السادسة مدني، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، بعدم الاختصاص فى الدعوي المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الممثل القانوني لشركة انتاج افلام لعدم حصولها على 3 ملايين جنيه مستحقات دورها فى مسلسل “ميراث الريح” ، وإحالة الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية وتحديد جلسة 10 يناير المقبل لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو هاشم، وعضوية المستشارين أحمد حسنى وهشام على صديق، وأمانة سر جورجيوس أدم ورمضان عيد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النزاع القائم بين المدعية والشركة لا ينحسر ضمن القوانين التى تحددها المادة 6 من قوانين إنشاء المحاكم الاقتصادية الامر الذي ينحسر معه عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية .

وأضافت الدعوى إن الفنانة سمية الخشاب تعاقدت مع الشركة المدعى عليها لأداء المسلسل التليفزيونى “ميراث الريح”، باعتبار أنها من فنانى الأداء المعروفين والمتميزين، كما طالبت الدعوى بتعويض مادى قدره مليون جنيه، كما ورد في الدعوى إن البند الخامس من العقد نص أن المدعية تقوم بأداء دورها مقابل أجر قدرة 4 ملايين جنيه، تقاضت منها مليون جنيه وتبقى مبلغ 3 ملايين جنيه، وظل المدعى عليه يماطل المدعية مدعيا عدم وجود سيولة مادية لديه.