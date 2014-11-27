أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“الاقتصادية” تقضي بعدم الاختصاص في دعوى سمية الخشاب ضد شركة انتاج

Google+ Print
“الاقتصادية” تقضي بعدم الاختصاص في دعوى سمية الخشاب ضد شركة انتاج “الاقتصادية” تقضي بعدم الاختصاص في دعوى سمية الخشاب ضد شركة انتاج

الفنانة سمية الخشاب

قضت الدائرة السادسة مدني، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، بعدم الاختصاص فى الدعوي المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الممثل القانوني لشركة انتاج افلام لعدم حصولها على 3 ملايين جنيه مستحقات دورها فى مسلسل “ميراث الريح” ، وإحالة الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية وتحديد جلسة 10 يناير المقبل لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو هاشم، وعضوية المستشارين أحمد حسنى وهشام على صديق، وأمانة سر جورجيوس أدم ورمضان عيد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النزاع القائم بين المدعية والشركة لا ينحسر ضمن القوانين التى تحددها المادة 6 من قوانين إنشاء المحاكم الاقتصادية الامر الذي ينحسر معه عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية .

وأضافت الدعوى إن الفنانة سمية الخشاب تعاقدت مع الشركة المدعى عليها لأداء المسلسل التليفزيونى “ميراث الريح”، باعتبار أنها من فنانى الأداء المعروفين والمتميزين، كما طالبت الدعوى بتعويض مادى قدره مليون جنيه، كما ورد في الدعوى إن البند الخامس من العقد نص أن المدعية تقوم بأداء دورها مقابل أجر قدرة 4 ملايين جنيه، تقاضت منها مليون جنيه وتبقى مبلغ 3 ملايين جنيه، وظل المدعى عليه يماطل المدعية مدعيا عدم وجود سيولة مادية لديه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا