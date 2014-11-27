قطع الاتصالات عن الموصل العراقية

قُطعت جميع شبكات الاتصالات في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي، شمالي العراق، منذ ظهر الأربعاء، فيما منع تنظيم «داعش»، الذي يحكم قبضته على المدينة، منذ يونيو الماضي، السفر باتجاه كركوك.

وقال أنور نكتل، الموظف بشركة للهواتف النقالة، في تصريحات إن «جميع شبكات الاتصال للهواتف المحمولة مقطوعة بمدينة الموصل، منذ ظهر الأربعاء». وأضاف: «لم نتمكن من معرفة سبب هذا التوقف، ولا نعلم هل شبكات الإنترنت متوقفة أيضا أم لا، لأنه لا يمكننا التواصل مع مصادرنا بداخل المدينة».

ويدير التنظيم مرفق الاتصالات في المدينة منذ سيطرته عليها، وسبق أن قام بقطع جميع شبكات الاتصالات وخطوط الانترنت في الموصل، إبان إعلان أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش»، نفسه خليفة، في يونيو الماضي.