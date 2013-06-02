شوكولاتة أحلام تنتشر في ستوديو Arab idol

سجّل الأسبوع السادس من حلقة النتائج من برنامج "أراب أيدول" حضوراً رائعاً لبرنس الغناء العربي الفنان العراقي ماجد المهندس الذي أضاف لمسة رومانسية من خلال 3 أغنيات عاطفية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وأثنى الحضور واللجنة على صوت ماجد المميز وإحساسه في الغناء.

ماجد سبّب بكاء أحمد جمال

أثار بكاء المشترك المصري الدهشة في صفوف الحضور في الستوديو، والبعض اعتقد أن أحمد تأثر وانهمرت دموعه بسبب جلوسه في منطقة الخطر، ما اضطر أحمد إلى التحرك من مكانه والخروج مع مدير المسرح إلى خارج الستوديو ومسح دموعه، ليعود لاحقاً ويجلس في مكانه. وعن سبب بكائه قال أحمد لـ"سيدتي نت": إن " صوت ماجد مؤثّر. وهذا ما دفعني للبكاء، وعندما أستمع له أذهب معه إلى مكان آخر مليء بالرومانسية".

عبد الكريم رئيس منطقة الخطر

من جهته، بدا المشترك السوري عبد الكريم حمدان وكأنه اعتاد على الجلوس في منطقة الخطر، فكان سعيداً ولم يظهر عليه التأثر أبداً، وتوجّه للصحفيين بالقول: "أصبحت رئيس منطقة الخطر".

وأيضاً كان وضع زياد خوري مشابهاً لوضع عبد الكريم. فهذه هي المرة الثانية التي يقف فيها في منطقة الخطر، وأشار والدا زياد في حديث لـ"سيدتي نت" أن "وصول زياد إلى هذه المرحلة يعتبر ممتازاً كشخص لبناني لأن نسبة التصويت التي تأتي من لبنان قليلة بالنسبة لغيرها". كما سجّل أهل زياد عتباً على المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفكروا بدعمه كما يحصل مع باقي المشتركين في البرنامج.

أنابيلا تنقذ نانسي

في بداية الحلقة وبعد انتهاء وصلة الفنان ماجد قالت له نانسي: "هل كنت تسمع نفسك، فأنا لم أسمع الصوت جيداً"، ما أثار استغراب الحضور كيف يصدر عن نانسي هذا الكلام"، لتنقذ أنابيلا الموقف وتقول: "ماجد صوته جميل ونسمعه كيفما ما كان".

نانسي وحسن مع المشترك أحمد

لأول مرة منذ بداية البرنامج، يلاحظ توجّه الموزع الموسيقي حسن الشافعي ونانسي عجرم إلى منطقة الخطر للوقوف مع المشترك أحمد من مصر، حيث عانقاه ودار بينهما حديث وخففا عنه، بسبب التوتر الذي كان واضحاً على أحمد. والبعض ظنّ أنه هو من سيخرج من المنافسة، كذلك برواس حسن وفرح يوسف توجّها لأحمد وسانداه قبل إعلان النتيجة النهائية. واللافت هو تحرّك حسن من مكانه عن غير عادة. فشوهد حديث بينه وبين مقدمة البرنامج أنابيلا هلال لم يتم معرفة تفاصيله.

جيجي يوزع شوكولاتة أحلام

شهدت طاولة لجنة التحكيم زحمة بسبب "اجتياح الشوكولاتة" التي قدّمت للفنانة أحلام من "شوكولاتة فيكتوريا" حيث قامت أحلام بتذوقها وبتكيلف جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم إعطاء المشتركين في منطقة الخطر الشوكولاتة لتهدئة أعصابهم، وكان للصحافة نصيب من تذوق طعمها أيضاً، ونشرت أحلام على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" و"تويتر" صورة للشوكولاتة. كما تمنت بدورها كل التوفيق لعبد الكريم حمدان لأنه صوت عظيم وفخر لسوريا وسوف تقوم بدعمه.

كواليس:

-قبلة من أهل المشترك اللبناني زياد خوري للمشترك المصري أحمد جمال.

-بكاء طفل في الستوديو يثير الدهشة والاستغراب.

-أداء جميل بصوتي زياد وسلمى الرشيدي ومن توزيع ميشال فاضل، من خلال جمع أغنيتين للفنان عاصي الحلاني والفنانة نجوى كرم. وأداء جميل أيضاً لأحمد جمال لأغنية باللهجة الإنكليزية.

-لوحظ لأول مرة حديث يجمع الفنان راغب علامة وحسن الشافعي.

-تأثر محمد عساف بخروج عبد الكريم كونه الشخص المقرّب له، وبكاء الشتركة السورية فرح يوسف لحظة إعلان النتيجة.

-أعلن حسن أنه لو بقيت بطاقة الإنقاذ لغاية اليوم، لكان استخدمها لصالح عبد الكريم حمدان. وكانت بطاقة الإنقاذ قد منحت سابقاً للمشترك السعودي فارس مدني الذي ما لبث أن غادر البرنامج بعدها.