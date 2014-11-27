البترول: لا صحة لما تردد عن غلق محطات تموين السيارات مساء اليوم

أكد المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز أنه لا صحة لما تردد عن غلق محطات تموين السيارات والخدمة مساء اليوم الخميس وأن العمل بالمحطات مستمر على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة كما هو معتاد.

وأشار المتحث – في تصريح له اليوم – إلى وجود خطة موضوعة مع الجهات الأمنية لحماية المنشآت والمستودعات البترولية ومحطات التموين والخدمة متزامنة مع الاستمرار فى عمل شركات البترول وتقديم خدماتها للمواطنين كما هو معتاد.

وطمأن المواطنين على توافر المنتجات البترولية بمحطات التموين لتلبية كافة احتياجاتهم، مناشدا عدم الانقياد وراء الشائعات المغرضة التى من شأنها إحداث بلبلة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

أ ش أ