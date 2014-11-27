طوارئ بمستشفيات جامعة الأزهر استعدادًا لمظاهرات 28 نوفمبر

قال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، إنه «تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الجامعة بالتزامن مع دعوات إثارة العنف الجمعة (مظاهرات دعت إليها تيارات إسلامية ويشارك فيها الإخوان)».

وأوضح نور الدين، في تصريحات صحفية الخميس، أن جامعة الأزهر تضم أربع كليات طب بشري متواجدة في أسيوط ودمياط والقاهرة، مشيرًا إلى أنه يتبعها خمسة مستشفيات جامعية، ثلاث منها بالقاهرة وواحدة في دمياط والخامسة في محافظة أسيوط.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات في إدارة الجامعة لمتابعة سير العمل بها على مدار 24 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة عمداء كليات الطب الأربع إضافة لمديري المستشفيات لتشكيل فرق طبية في تخصصات الأمراض الباطنة والتخدير والجراحة العامة والرعاية المركزة وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والأوعية الدموية، إضافة لجراحات العظام والعيون.

وأضاف المشرف العام على المستشفيات أنه «تم تشكيل فرق من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تضم مدرسًا و4 مدرسين مساعدين، على أن يتواجد جميع النواب صباح اليوم الجمعة بكافة المستشفيات الجامعية الخمس ابتداء من السابعة صباحًا».

ونوه بأنه تم التنسيق مع رؤساء الأقسام بهذ الشأن، إضافة إلى توفير عدد من الأسرة في حالة استعداد كامل مع تواجد الهيئات المعاونة من التمريض والصيادلة والهندسة الطبية والتعقيم.