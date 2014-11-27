لبنى القاسمي ومايد المعلا يوقعان اتفاقية لدعم الطلبة المعسرين بجامعة زايد

وقَّعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، والشيخ مايد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية اتفاقية حول تنسيق التعاون بين الجامعة والمؤسسة في دعم طلبة الجامعة، وذلك خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة في جامعة زايد فرع دبي حضره الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد وعدد من المسؤولين بالجانبين.

ويسعى الجانبان من خلال إبرام هذه الاتفاقية إلى توفير مناخ تعليمي ملائم يدفع بجهودهما المشتركة نحو دعم وتعزيز الدور المنوط بكل منهما في مياد العمل الخيري والإنساني وبناء جسور من التواصل تكفل مزيداً من التعاون والتنسيق بينهما بما يحقق المصلحة العامة وتبادل المعرفة والخبرات على كافة مستويات العمل والنشاطات المشتركة بينهما. وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بتخصيص دعم مالي سنوي لدعم الطلبة المعسرين بالجامعة وذلك من حصيلة التبرعات التي تقوم بجمعها.