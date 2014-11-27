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الحكومة تسترد 580 فدان من “مدحت بركات” بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

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الحكومة تسترد 580 فدان من “مدحت بركات” بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي الحكومة تسترد 580 فدان من “مدحت بركات” بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة وادي الملوك

تنازل مدحت حسنين بركات رئيس مجلس إدارة شركة وادي الملوك، عن مساحة 580 فدان، ما يعادل 2 مليون و436 الف متر، بالكيلو 52 غرب طريق – الإسكندرية الصحراوي.

جاء ذلك بعد قرار الـمستشار أحـمـد إدريـس رئيس محكمة الاسـتئناف، ومسـتـشــار التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضي الدولة، بضبط وإحضار المتهم من محبسه، والتحقيق معه، بعد اطلاعه على جميع المستندات، وتقارير الخبراء.

كان قد وردت بلاغات بوجود مخالفات في الأراضي التي تحوزها شركة وادي الملوك وصاحبها مدحت بركات، شاب تحرير عقد البيع مخالفات، وأنه لم يستغل الأرض فيما بيعت من أجله، وهو غرض الزراعة، ولكنه قام بالبناء عليها، فضلاً عن ان الشركة تعدت على أراضي آخري ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ.

قام المستشار احمد إدريس، بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، لبحث النقاط الفنية بالبلاغ، وتسلم تقارير خبراء وزارة العدل بشأن تلك المخالفات والتي تضمنت ان الشركة قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم للأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها، وقامت بنشر إعلانات لتسويق وبيع هذه الأرض بمصر و دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت، وقامت بإصدار استمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية وحصلت الشركة مقدمات وأقساط بيع من عدد من عملائها.

كما شملت المخالفات قيام الشركة بالتعدي على مساحة 580 فدان لم يتم التعاقد عليها، وأن المسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة شركة وادي الملوك – مدحت حسنين بركات.

قرر المتهم بعد اطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق معه قرر انه يتنازل عن مساحة 580 فدان الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وانه على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية للتصرف فيها، وانه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن اى نزاعات او قضايا او شكاوي بشأن تلك المساحة.

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