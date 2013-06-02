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كريم الأساس والمرطِّب لمنع التشققات

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كريم الأساس والمرطِّب لمنع التشققات كريم الأساس والمرطِّب لمنع التشققات

مع بداية أيام الصَّيف، قد تفسد الحرارة مظهر بشرتك، فيظهر كريم الأساس على وجهك على هيئة كتل أو خطوط مزعجة، ما قد يدفعك إلى الظَّن بأنَّ نوع كريم الأساس غير مناسب لبشرتك، ولكن السبب الرئيسيّ يكمن في ارتفاع درجة الحرارة.
وللتغلُّب على هذه المشكلة، قومي بوضع كريم الأساس الخاص بك في كف يدك، وادمجيه مع القليل من الكريم المرطِّب، فهذا يضمن لك عدم تكتُّل كريم الأساس، وسيمنعه من التَّشقق حتَّى مع الحرارة العالية.

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سيدتي