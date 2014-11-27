أول ديسمبر.. ورشة بعنوان «مقدمة في الإضاءة المسرحية» بتاون هاوس

يستضيف، تاون هاوس يومي 1و2 ديسمبر، ورشة مفتوحة بعنوان «مقدمة في الإضاءة المسرحية» بساحة روابط، يقدمها سعد سمير.

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> تتناول الورشة المفاهيم العامة المتعلقة بالإضاءة المسرحية وشرح كيفية عملها، وشرح لأنواع الأجهزة الأكثر شيوعًا واستخدامًا في المسرح والفروق فيما بينها وخصائص كل وحدة والطرق المثلى لتوظيفها، وآليات وخطوات العمل كفريق والإطار الزمني للعمل مع الإضاءة، التطبيق العملى من قبل المتدربين لما تم شرحه باليوم الأول.

سعد سمير تخرج من جامعة القاهرة عام 2000، لدية خبرة تزيد عن عشر سنوات كمدير تقني ومصمم إضاءة علي المستويين المحلي والدولي، حيث قام بادارة عدد من الورش المتخصصة في مجال الاضاءة المسرحية بالقاهرة والإسكندرية والمنيا، و عمل كمدير فني لمجموعة واسعة من المعارض والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية وغيرها من الفاعليات بجميع انحاء مصر و الشرق الاوسط وأوروبا.