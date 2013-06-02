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بالفيديو: خطوات تسريح الضفيرة الجانبيّة

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بالفيديو: خطوات تسريح الضفيرة الجانبيّة بالفيديو: خطوات تسريح الضفيرة الجانبيّة

تُعتبر الضفيرة من التسريحات العالميّة العمليّة، الأكثر سهولة للتنفيذ. من هذا المنطلق، إليك في فيديوهات سيّدتي خطوات تسريح الضفيرة الجانبيّة، التي أخذت رواجاً واسعاً في عالم الفتيات المراهقات ولدى نجمات هوليوود.
لهذا، تابعي هذه الخطوات البسيطة مع الفيديو، لتحصلي على ضفيرة، قدّمها إليك المزيّن محمد من صالون Hush في دبي.
- هذه التسريحة لا تحتاج إلى شعر مالس، بل يمكنك ترك شعرك على طبيعته، من دون تمشيط، لتحصلي على ضفيرة طبيعيّة.
- اختاري الجهة المثلى لضفر شعرك. ويُفضّل أن تكون جانبيّة، لأنّها رائجة أكثر من الضفيرة العادية التي تُضفر نزولاً باتّجاه الظهر.
- كالعادة، قومي بتقسيم  شعرك  إلى 3 خصلات، وابدئي بالضفيرة من الجهة الجانبيّة اليمنى ـ مثلاً ـ باتجاه اليسرى.
- أخيراً، اربطي الضفيرة، وانفشي طرفها بواسطة المشط أو أصابعك.

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سيدتي

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