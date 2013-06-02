احترفي تجميل بشرتك في المنزل

لخبراء التَّجميل بعض التّقنيّات والطُّرق السحريَّة التي تُصحّح عيوب الوجه، وتُظهر ملامح الوجه بشكل أكثر سحراً وجاذبيَّة. وإذا كنت تُعانين من بعض البقع أو الحبوب أو المسامات الواسعة على وجهك، يُمكنك الاستفادة من نصائح خبراء التَّجميل وتطبيقها في منزلك؛ لتصنعي بذلك مركزاً للجمال والأنوثة أمام مرآتك، وهذه النَّصائح تكمن في ما يلي:

1- البقع الدَّاكنة وآثار الجروح

لإخفاء بقع البشرة الدَّاكنة، يُمكنك مزج خافي العيوب مع كريم أساس بلون لحميّ طبيعيّ، مع وضعها على أماكن البقع والتربيت عليها برفق وبلا فرك، ثمَّ ابدئي بتطبيق مكياجك، أو يمكنك الاكتفاء بوضع كريم الحماية من الشَّمس في الصباح، حتَّى تتمتّعي بإطلالة طبيعيَّة بسيطة.

2- المسامات الواسعة

إذا أردت الحصول على بشرة ناعمة ونقيَّة وخالية من المسامات الواسعة، عليك استخدام قناع مُطهِّر وقابض للمسام قبل استخدام مستحضرات التَّجميل؛ ليمنع لمعان البشرة ويُثبت البودرة عليها؛ كما يجب عليك شراء مرطِّب للبشرة قادر على امتصاص الإفرازات الدهنيَّة.

3- الحبوب

لإخفاء الحبوب، عليك استخدام القلم المخصّص لإخفاء الشَّوائب؛ لأنَّه يتميَّز بمفعول مطهِّر يُساعد في معالجة الحبوب. ولأفضل نتيجة، يُفضَّل وضع قلم إخفاء الشَّوائب على كل حبَّة، ثمّ قومي بنثر البودرة لتثبيت اللون.

4- الهالات السَّوداء

وبخصوص الهالات السَّوداء، يُفضَّل استخدام كونسيلر أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة، مع البدء بوضعه على محيط العينين من الزَّاوية الداخليَّة قرب الأنف، حيث يبدو اللون الأزرق واضحاً، ثمَّ إلى الخارج بحركة نصف دائريّة.

وإذا رافقتك الهالات السَّوداء مع انتفاخ الجفنين، جرّبي قناع أكياس الشَّاي الباردة أو المكعَّبات الثلجيَّة بحسب قدرتك على التحمُّل.