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ضبط طالب ينتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة بالوادى الجديد

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ضبط طالب ينتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة بالوادى الجديد ضبط طالب ينتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة بالوادى الجديد

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الأمن من ضبط طالب ينتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة بالوادى الجديد‎.

تلقى اللواء نبيل العشري بلاغًا من إدارة مرور الخارجة عن قيام ا . ح . ح 28 سنة طالب ومقيم الخارجة انتحال صفة ضابط جيش والتعدي بالسب والقذف علي الشرطي ع . ع . م من قوة إدارة مرور المحافظة أثناء إنهاء إجراءات تراخيص سيارته الملاكي رقم 5271 ملاكي الوادي .

وكشف محضر الواقعة رقم 5331 جنح قسم شرطة الخارجة، أن سبب انتحال المتهم صفة ضابط جيش هو حصوله علي خطاب من إدارة التجنيد يفيد تسليم نفسه لإدارة التجنيد كضابط احتياط، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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