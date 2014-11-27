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طالب يحرر محضر ضد زملائه تعدوا عليه بالضرب في المدرسة‎ بالوادي الجديد

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طالب يحرر محضر ضد زملائه تعدوا عليه بالضرب في المدرسة‎ بالوادي الجديد طالب يحرر محضر ضد زملائه تعدوا عليه بالضرب في المدرسة‎ بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادى الجديد

حرر طالب محضر ضد زملائه في المدرسة لتعديهما بالضرب عليه داخل معمل المدرسة لخلافات شابقة بينهم بالخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، بلاغ من قسم شرطة الخارجة بتحرير الطالب “خ. ع. ح” -15 سنة- بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، محضر ضد  ”ا. إ. ح”  وآخرين من زملائه بالمدرسة الفنية الصناعية لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب، فى ورشة اللحام العملي بالمدرسة، واحتجازه داخل غرفة المحاضرة، وتعليقه مكان مروحة السقف، بسبب خلافات سابقة بينهم.

تم تحرير  المحضـر رقـم 5332 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014م واحالته  للنيابة العامة للتحقيق.

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