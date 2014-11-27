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تفكيك قنبلة رابعة بجوار مدرسة فى أبو المطامير بالبحيرة‎

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تفكيك قنبلة رابعة بجوار مدرسة فى أبو المطامير بالبحيرة‎ تفكيك قنبلة رابعة بجوار مدرسة فى أبو المطامير بالبحيرة‎

قنبلة بدائية الصنع – ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية و خبراء المفرقعات بالبحيرة،من إبطال مفعول قنبلة بجوار مدرسة أحمد ياسين الإبتدائية بمركز ابو المطامير ليصل عدد القنابل التى تم ابطالها فى المدينة حتى الآن إلى 4 قنابل.

كانت مدينة أبو المطامير قد شهدت استنفارًا أمنيًا مكثفًا عقب اكتشاف قنبلة موقوتة فى المنطقة التى تضم مكتب البريد و مجمع المدارس حيث تم وضع القنبلة بالقرب من محول الكهرباءو تمكن خبراء المفرقعات من ابطال مفعول القنبلة و قامت القوات بتمشيط المدينة.

كانت قوات المفرقعات فد تمكنت من ابطال مفعول 3 قنابل أخرى،تم وضعها بجوار المحكمة و مكتب المرور والأخيرة تم وضعها بجوار مدرسة أحمد ياسين الابتدائية خلف مجلس المدينة.

و تواصل الشرطة تمشيطها للأماكن الحيوية بالمدينة و أصدر اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة تعليمات لجمع رؤساء المدن و القرى بفحص الأماكن الحيوية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أى طارىء.

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