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مركز أمريكي: “الشرق الأوسط وأفغانستان وأوكرانيا” تحديات تواجه وزير الدفاع الأمريكي الجديد

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مركز أمريكي: “الشرق الأوسط وأفغانستان وأوكرانيا” تحديات تواجه وزير الدفاع الأمريكي الجديد مركز أمريكي: “الشرق الأوسط وأفغانستان وأوكرانيا” تحديات تواجه وزير الدفاع الأمريكي الجديد

داعش

رصد مركز مشروع الأمن الأمريكي التحديات التي ستواجه وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف تشاك هيجل الذي قدم مؤخراً استقالته من منصبه.

وقال المركز إن مواجهة تنظيم “داعش” ليس هو التحدي الوحيد الذي سيواجه الوزير الجديد في منطقة الشرق الأوسط بل هناك أيضا عدم الاستقرار وتزايد التطرف في مختلف أنحاء المنطقة.

ففي الوقت الذي يواصل فيه التحالف الدولي مواجهته لداعش في العراق وسوريا، هناك تزايد وتيرة أعمال العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل بالإضافة إلى أزمة اللاجئين التي تواجه حاليا الأردن ولبنان وتركيا والصراع المستمر في اليمن بالإضافة إلى العلاقات الأمريكية المصرية التي لا زالت غير مستقرة وهي جميعها تهديدات استراتيجية للأمن القومي الأمريكي حسبما قال المركز البحثي.

وما زالت الأزمة الليبية تمثل مصدر تهديد للعديد من دول المنطقة، فما يحدث في ليبيا حاليا له تأثير على وتونس وباقي دول المنطقة وكذلك على أسواق النفط العالمية، ويتعين على وزير الدفاع الجديد أن يتعاون مع وزارة الخارجية والأطراف الإقليمية لإقناع الأطراف المتصارعة في ليبيا بالجلوس إلى مائدة المفاوضات وبدء بحث المستقبل السياسي للبلاد خاصة وأن حل الأزمة الليبية هو سياسي وليس عسكريا. وفيما يتعلق بأفغانستان، يعتين على وزير الدفاع الجديد إحداث توازن بين خفض حجم القوات الأمريكية على الأرض وتزايد تهديدات حركة طالبان والجماعات المتطرفة ذات الصلة بتنظيم القاعدة.

ويقول المركز الأمريكي إن التعامل مع الرئيس الأفغاني ربما يسبب صداعا لوزير الدفاع الجديد حسبما قالت مصادر مطلعة للمركز البحثي.
> وأوضح المركز أنه على الوزير الجديد تعزيز التعاون والتدريب الأمني مع حلفاء الولايات المتحدة في إفريقيا إذ أن تفشي فيروس إيبولا وتزايد نفوذ حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة و “داعش” في القارة السمراء يمثلون مصادر قلق أمنية متشابكة للولايات المتحدة، كما أن تزايد النفوذ الاقتصادي الصيني في أفريقيا يمكن أن يمثل أيضا تهديدا للمصالح الأمريكية هناك.

وأشار المركز إلى الأزمة الأوكرانية التي وصفها بأنها أحد أصعب التحديات للسياسة الخارجية لحلف شمال الأطلنطي بأسره وكيفية الرد على تهديدات القوات الروسية لأوكرانيا.

فالوزير الجديد سيواجه تحدي كيفية طمأنة الحلفاء والحفاظ على استقرار أوكرانيا بدون الدخول في حرب باردة جديدة مع روسيا.

كما أشار المركز البحثي إلى تحديات أخرى مثل تقليص الميزانية الدفاعية الأمريكية وانتشار الأسلحة النووية والقدرات الفضائية الأمريكية وتدعيم برامج تدريب الجيش الامريكي.

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