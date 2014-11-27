بالفيديو…إخلاء مجمع المدارس بالإسماعيلية بعد العثور على قنبلة بمدرسة آمون الخاصة

قام خبراء المفرقعات بإبطال مفعول قنبلة هيكلية عثر عليها، قبل قليل، بمدرسة آمون الخاصة بمجمع المدارس بالإسماعيلية.

وقال عادل عبد السلام مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، إن عامل بالمدرسة أشتبه فى كيس بلاستيك أسود وأبلغ الإدارة التى سارعت باستدعاء الأمن الذى حضر على الفور وقام بتفكيك القنبلة التى تبين انها تضم أسلاكًا كهربائية ومواد متفجرة بدائية الصنع.

وأكد عادل عبد السلام أنه تم إخلاء مجمع المدارس من أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة بمدرستي أمون والمنار.

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