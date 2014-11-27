إبطال مفعول 3 قنابل بأماكن حيوية بالبحيرة‎

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالبحيرة من ابطال مفعول 3 قنابل موقوتة بمركز أبو المطامير، الأولى بجوار مكتب البريد والثانية بجوار المحكمة والثالثة بجوار المرور.

كانت ضباط مباحث مركز أبو المطامير،قد اشتبهوا خلال مرورهم على الشوارع الرئيسية عقب صلاة الفجر،فى جسم غريب فى المنطقة بين مكتب البريد وإحدى المدارس الابتدائية،فتم عمل كردون أمنى و ابلاغ إدارة المفرقعات التي تمكنت من إبطال مفعول القنبلة التى كان محددًا انفجارها فى السادسة والنصف.

قامت القوات بتمشيط جميع الأماكن الحيوية بالمدينة وتم اكتشاف قنبلتين إحداهما بجوار مبنى محكمة أبو المطامير و الثانية بجوار إدارة المرور، وقام ضباط المفرقعات بإبطال مفعولها.

و يقوم حاليا رجال مباحث أبو المطامير بقيادة الرائد ماجد الحبشي رئيس المباحث بتمشيط باقي الأماكن الحيوية بالمدينة.