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القبض علي 16هاربًا في وقائع العنف بالمنيا

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القبض علي 16هاربًا في وقائع العنف بالمنيا القبض علي 16هاربًا في وقائع العنف بالمنيا

أرشيفية

ألقت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا القبض علي  16 متهمًا هاربًا في وقائع اقتحام المنشات الشرطية والعامة.

استطاعت قوات الأمن القبض علي 4 متهمين بمركز العدوة في القضية رقم 588 لسنة 2014 اداري مركز العدوة اقتحام المركز و3 متهمين من مغاغة في القضية رقم 800 لسنة 2013 اداري مركز مغاغة اقتحام المركز ومتهم بمركز بني مزار في القضية رقم 7067 لسنة 2013 اداري مركز بني مزار اقتحام وحرق كنيسه بني مزار و2 متهمين بمركز ملوي في القضية رقم 2075 لسنة 2013 اداري قسم ملوي اقتحام الكنيسه الكاثوليكيه.

بالاضافة الي ضبط 6 متهمين بمركز ديرمواس  في القضية رقم 3402 لسنة 2013 اداري مركز ديرمواس اقتحام مجلس المدينة.

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