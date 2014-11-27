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مسئولون أمريكيون: اجتماع للتحالف ضد “داعش” في بروكسل ديسمبر المقبل

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مسئولون أمريكيون: اجتماع للتحالف ضد “داعش” في بروكسل ديسمبر المقبل مسئولون أمريكيون: اجتماع للتحالف ضد “داعش” في بروكسل ديسمبر المقبل

التحالف الدولي ضد داعش

قال مسؤولون أمريكيون، إن وزراء خارجية من نحو 60 دولة تشكل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” سيعقدون اجتماعهم الأول في الأسبوع القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسيعقد الاجتماع ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، في مقر حلف شمال الأطلسي، لكن دبلوماسيين قالوا إن الحلف سيوفر المبنى فقط ، بينما ستتولى الولايات المتحدة تنظيم الاجتماع ورئاسته.

ومن المتوقع أن يستعرض اجتماع الثالث من ديسمبر برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقدم الذي تحقق في الحرب ضد “داعش”، ويبحث كيفية التنسيق السياسي بين أعضاء التحالف في المستقبل.

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