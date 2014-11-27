منتخب مصر للبلياردو يشارك ببطولة العالم للسنوكر في أمريكا

يشارك المنتخب الوطني المصري للبلياردو في بطولة العالم للسنوكر (رجال- سيدات- ماستر) والتي تقام حالياً بمدينة بانجلور بولاية كارناتاكا الهندية خلال الفترة من 17 إلي 29 نوفمبر.

بعثة المنتخب الوطني تضمنت ستة لاعبين دوليين إضافة إلي حكم دولي، حيث تشارك مصر بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للماستر (فوق سن الأربعين) وثلاثة آخرين في بطولة العالم للرجال.

قام السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدي الهند بالتواصل مع رئيس الإتحاد المصري للبليارد وسكرتير الإتحاد الدولي محمد قماح للاطمئنان علي أحوال بعثة المنتخب الوطني، كما تم إيفاد القنصل اكرم الجندي إلي مدينة بانجلور لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعثة المنتخب خلال مشاركته بالبطولة.