تنفيذ 38 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 38 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية .

وتم تأمين إزالة 18 قرار صادرة من الإدارة العامة لحماية النيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5532 إداري المركز فى مركز شرطة المراغة.

وتم تأمين تنفيذ 3 حكم وقرار قضائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 أحوال المركز بمركز شرطة دار السلام، وتم تأمين تنفيذ 10 حكم وقرار قضائي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4431 إداري بقسم أول شرطة سوهاج.

ومـا زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.