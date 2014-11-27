عبدالله الشهري يحصل على الماجستير في علم الاجتماع

تنومة - سعيد معيض

حصل الأستاذ عبدالله بن فايز آل عبدالله الشهري على درجة الماجستير في أصول التربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد تكونت لجنة المناقشة لدراسة الماجستير كل من الدكتور عبداللطيف الرباح مقررا والدكتور عبدالعزيز الخليفة والدكتور يحيى الحربي أعضاء في لجنة المناقشة.

الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله الشهري يعمل مرشداً طلابياً بإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض ومن الكفاءات التربوية المتميزة في مجال التربية والتعليم.