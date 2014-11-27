الكلية الصحية العسكرية بالرياض جاهزة وننتظر قرار مجلس التعليم العالي لتدشينها

كشف مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب سعيد بن محمد الأسمري ان هناك توجيهات من القيادة العليا لابتعاث المتميزين من منسوبي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة سواء داخل المملكة او خارجها، معتبرا ان الاستثمار في الشاب السعودي هو استثمار ناجح والكليات الصحية العسكرية القبول فيها والتعليم هو بشكل صارم لذلك لا يمكن ان تقبل او تخرج من هو اقل من ذلك الطموح. وأكد اللواء الاسمري ان الكلية الصحية العسكرية بالرياض جاهزة حيث اننا قيد الاجراءات النهائية المعروضة على مجلس التعليم العالي وننتظر صدور الاذن لافتتاحها لتضاف الى الحلقة التعليمية الموجودة لدينا بالقوات المسلحة.

وتحدث اللواء الاسمري عن الكلية الصحية العسكرية بالظهران حيث قال ان المشاريع مستمرة لتوسعة المجالات التعليمية كلها سواء في توسعة بعض المعامل وبعض الفصول بالكلية ولدينا توجيه كامل من القيادة العليا لدعم كافة هذه المشاريع التعليمية ومن المتوقع اعتماد مشاريع الكلية خلال الميزانية القادمة.

وقال اللواء الاسمري ان الحدمات الطبية للقوات المسلحة هي ضمن المنظومة الصحية بالمملكة نتبع التعليمات العالمية كما ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة بشأن كافة الاحتياطات الاحترازية ضد الامراض المعدية مثل كورونا وايبولا وهناك تواصل دائم بيننا كما ان لدينا مندوبا من الخدمات الطبية للقوات المسلحة لدى وزارة الصحة لمتابعة وتلقي التوجيهات والتعليمات المحلية والعالمية لمكافحة هذا المرض.

وعن زيادة القبول بالكلية قال اللواء الاسمري نحن نحاول ان لا نؤثر على المستوى التعليمي بالكلية فهناك حدود لعدد الطلبة بالنسبة للمدرسين وحدود لعدد الطلبة بالنسبة للفصول وحدود لعدد الطلبة بالنسبة للمعامل وهذه الامور تحدنا في عدم تنزيل المستوى التعلمي بالكلية لقبول اعداد زائدة ولكن نعد ان نعمل بكامل طاقاتنا لاستيعاب ابنائنا وبناتنا لنخرجهم بمستوى علمي متميز.

جاء ذلك خلال احتفال كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران بتخريج الدفعة العشرين من طلاب الدراسات الطبية التطبيقية لدرجة البكالوريوس والدبلوم حيث اقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة قائد الكلية العقيد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني الذي اوضح ان الكلية سعت لتهيئة كافة الظروف التي تجعل من البيئة التعليمية بالكلية بيئة جاذبة على المستوى الاكاديمي والانشطة والخدمات المساندة الاخرى حيث تم استحداث مركز الامتحانات الالكتروني للدورات العسكرية لطاقة استيعابية تصل الى 86 جهازاً، ثم كلمة الخريجين من الدورات العسكرية ألقاها الملازم اول ابراهيم العتيبي ثم كلمة الخريجين من طلبة الدراسات الطبية التطبيقية ألقاها الخريج سعيد الزهراني.

بعدها قام طلبة الدراسات الطبية التطبيقية بمسيرة الخريجين قبل ان يعلن العقيد الدكتور خالد الجبران النتائج والفائزين بالدورة الذين تم تكريمهم من قبل من قبل راعي الحفل.

مسيرة الطلبة الخريجين

تكريم أحد المتفوقين في الدورة

اللواء الأسمري يتحدث للزميل الغامدي