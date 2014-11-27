اللواء العمرو : الهياكل التنظيمية الجديدة للدفاع المدني تستوعب كافة المتغيرات.. وستخضع للتقييم لمدة عامين

أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو، أن الهياكل التنظيمية الجديدة للدفاع المدني تستوعب كافة المستجدات والمتغيرات،وتلبي متطلبات برامج وخطط تطوير قدرات الدفاع المدني لأداء مهامه الكثيرة والمتشعبة على أفضل وجه ممكن،موضحاً أن الهيكلة الجديدة تم إعدادها بناءً على دراسات وافية قام بها فريق عمل من أفضل ضباط الدفاع المدني برئاسة مساعد مدير عام الدفاع المدني للتطوير والتخطيط ،بالتنسيق مع فريق التطوير الإداري بوزارة الداخلية،كما خضعت لمناقشات كثيرة ومستفيضة للتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف ورؤية الدفاع المدني قبل رفعها لسمو وزير الداخلية لاعتمادها.

وأشار اللواء العمرو في تصريح على عقب افتتاحه صباح امس لأعمال الملتقى التعريفي بالهياكل التنظيمية الجديدة للمديرية العامة للدفاع المدني ومديريات وإدارات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة إلى أن الهيكلة سوف تخضع للتقييم العلمي لمدة عامين من بدء تطبيقها لمعالجة أي سلبيات قد تظهر والعمل على تصحيحها، معرباً عن ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني وحرصهم على تحقيق أهداف الهيكلة الجديدة للارتقاء بجودة أعمال الدفاع المدني.

ولفت اللواء العمرو إلى وجود توجه لتوزيع العاملين بالدفاع المدني وفق متطلبات وطبيعة العمل بالجهاز وفي مقدمتها الأعمال الميدانية ثم الأعمال المساندة وتحسين بيئة العمل ،مؤكداً أن الهيكلة الجديدة توفر قدراً كبيراً من المرونة للاستفادة من القدرات والقوى البشرية والآلية، التي تمثل عوامل مهمة في فاعلية تطبيق ونجاح أي عملية هيكلة.

وقد القي اللواء العمرو كلمة في مستهل أعمال الملتقى، عبر فيها عظيم الشكر والامتنان لسمو وزير الداخلية لموافقته على البناء التنظيمي الجديد للدفاع المدني والذي يمثل ركيزة أساسية لكل خطط وبرامج التطوير والارتقاء بقدرة الجهاز لأداء مهامه الإنسانية والوطنية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به وتقديم المساعدات والعون للدول الصديقة والشقيقة التي تتعرض للكوارث والحوادث الكبرى.

وأعرب اللواء العمرو عن شكره لفريق التطوير الإداري بوزارة الداخلية الذي أسهم في إعداد البناء التنظيمي الجديد للمديرية العامة للدفاع المدني ولكافة منسوبي الدفاع المدني الذين شاركوا في هذا العمل المتميز.

وقام اللواء العمرو بتكريم أعضاء فريق العمل في إعداد الهياكل التنظيمية الجديدة من وزارة الداخلية ومنسوبي الدفاع المدني.

وألقى مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير عبدالله بن حامد الأحمري رئيس فريق العمل في إعداد الهياكل التنظيمية الجديدة كلمة عرض فيها لأبرز ما تضمنته الهيكلة، معرباً عن شكره لمدير عام الدفاع المدني على ما أولاه من دعم ومتابعة لفريق العمل في جميع مراحل إعداد الهياكل التنظيمية الجديدة بما يحقق أرقى مستويات المرونة والتنظيم وسرعة الإنجاز والتحديد الدقيق للمهام.

وتواصلت فعاليات الملتقى من خلال عدد من أوراق العمل قدمها فريق لجنة التطوير بوزارة الداخلية، تضمنت شرحاً موجزاً لأبرز ملامح الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك هيكلة الشؤون الفنية وشؤون العمليات والهيكل التنظيمي لمديريات المناطق والإدارات والمراكز والشعب الميدانية بما في ذلك ملامح تطبيق معايير الجودة في المديرة العامة للدفاع المدني وفروعها بالمناطق.

وتتواصل أعمال الملتقى اليوم الأربعاء،بمناقشة طريقة تطبيق للقوى البشرية والآلية بالمديرية العامة للدفاع المدني ومديريات المناطق، وفقاً لما ورد في الهياكل التنظيمية الجديدة على أن تختتم أعمال اللقاء بقراءة التوصيات بهدف تحقيق أفضل استفادة من هذه الهياكل التنظيمية في الارتقاء بجودة خدمات الدفاع المدني.