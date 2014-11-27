«خيرية» مرض الزهايمر السعودية تكرم «أمين الرياض»

كرمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ضمن فعاليات افتتاح "مؤتمر الزهايمر الدولي الثاني 2014" الذي نظمته الجمعية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود - الرئيس الفخري للجمعية - بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها لأمين الرياض على دعمه المتواصل والدائم لأنشطتها وفعالياتها، وذلك من خلال اهتمامه وعنايته برسالة الجمعية وأهدافها الخيرة التي تسعى لخدمة كبار السن "مرضى الزهايمر" وتطوير قدرات مقدمي الرعاية بما يخدم أولئك المرضى الذين هم آباؤنا وأمهاتنا جميعًا.