اليوم .. محاكمة بديع والشاطر في ” أحداث مكتب الإرشاد ”

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة الخميس، بمقر معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بالقتل العمد، والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم، إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو.

والمتهمون في القضية هم: «محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، عضو مجلس الشورى السابق»، بالإضافة إلى كل من «أيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري»، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.

كان المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أحال 6 متهمين في بداية التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من: «مصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، ومحمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي».

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة الُأول، أنهم قتلوا عبدالرحمن كارم، ومحمد عبدالله محمود، وآخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية «بنادق آلية وخرطوش»، كما نسبت النيابة إلى «بديع» و«الشاطر»، ورشاد بيومي، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الُأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.