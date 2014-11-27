إعفاء وإسقاط ديون 3482 متعثراً بـ1.5 مليار درهم

أعلن معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة عن قيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم، كما أعلن عن قيام صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1085 شخصاً من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم وبذلك يصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً.. وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها ملياراً و 544 مليون درهم.

وأوضح معاليه أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الحالات الإنسانية. وتمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون، مشيرا إلى أن عدد الذين لم يستكملوا إجراءات التسوية بلغ 255 شخصاً تبلغ قيمة مديونياتهم 151 مليون درهم وهؤلاء لديهم موافقة من الصندوق وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم.

جاء ذلك خلال كلمة لمعالي نائب وزير شؤون الرئاسة في مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق قصر الإمارات رفع خلالها أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو أولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة.

حلول مناسبة

وأكد أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الإيفاء بسداد ديونهم للبنوك نتيجة عمليات الاقتراض، وقدم معاليه بهذه المناسبة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدعم الكبير الذي يقدمه للصندوق وتوجيهات سموه بضرورة سرعة الإنجاز.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي إن من بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجعة لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام والتي انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية لأصحابها وعلى الاستقرار الأسري، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة لصندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تمت دراستها بلغت 3502 طلب قيمتها 2 مليار و400 مليون درهم ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات عن طريق اتفاقيات أبرمها مع عدد من البنوك من جهة ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.

ووجه معاليه الشكر والتقدير للبنوك التي قدمت الإعفاء من المديونيات وهي بنك أبوظبي التجاري بقيمة 283 مليون درهم وبنك الخليج الأول بقيمة 222 مليون درهم وبنك المشرق بقيمة 196 مليوناً و530 ألف درهم وبنك الاتحاد الوطني بقيمة 150 مليون درهم وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليون درهم وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 108 ملايين و975 ألف درهم ومصرف الهلال بقيمة 66 مليوناً و622 ألف درهم وبنك أم القيوين الوطني بقيمة 2 مليون و167 ألف درهم.

مسؤولية مجتمعية

وأشاد بالمسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها البنوك الوطنية، وقال إن إدارة الصندوق كانت قد وجهت اللوم في السابق للبنوك التي لم تكن قد تعاونت بعد ومن حقهم اليوم ومن واجب إدارة الصندوق توجيه الشكر لهم فهم يساهمون أيضا في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وعلى الأخص ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية.

من جهة ثانية، أشاد معاليه بتعاون وسائل الإعلام ورجاله مع صندوق معالجة الديون المتعثرة وطالبهم بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز ثقافة الادخار.

وفي ختام المؤتمر الصحفي قام معالي أحمد جمعة الزعابي بتكريم المديرين التنفيذيين وممثلي البنوك مثمنا خطوتهم النبيلة التي تعتبر مشاركة فعالة في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة آملا أن يستمر هذا التعاون وأن يكونوا قدوة لبقية البنوك الوطنية وغيرها لتتسع قاعدة المشاركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي. كما كرم معاليه فريق عمل الصندوق في وزارة شؤون الرئاسة وأشاد بجهود أعضائه في دراسة الحالات ورفع التوصيات.

يذكر ان البنوك التي لم تبادر بتقديم مساهمات ومبادرات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الصندوق هي: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي.

حضر المؤتمر الصحفي معالي عبدالعزيز الغرير المدير التنفيذي لبنك المشرق ومحمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة وسعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع خدمة المجتمع وسعيد الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك وناصر الزعابي عضو اللجنة العليا للصندوق وخليفة عتيق الرميثي رئيس اللجنة الفنية للصندوق وعدد من المديرين التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المصرفية في الدولة.