الإمارات تدعو إلى عدم تسييس جهود مكافحة العنف ضد المرأة

دعت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى عدم تسييس الجهود الدولية المبذولة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، معتبرة أنها قضية عالمية تتطلب استجابة شاملة.

ووجهت مندوبة الدولة خلال البيان الذي أدلت به أمام الندوة الخاصة التي عقدتها الأمم المتحدة أمس في نيويورك بمناسبة «اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة»، الذي يصادف يوم «25» من شهر نوفمبر من كل عام، الشكر إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة لإطلاقه حملة «اتحدوا» للقضاء على العنف ضد المرأة، مثمنة جهود فمزيلي ملامبو نغكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وزينب بانغورا الممثلة الخاصة للأمين العام عن العنف الجنسي في حالات الصراع، موجهة الشكر لجميع المتحدثين على وقوفهم أمام العنف ضد النساء في جميع أرجاء العالم.

وذكرت نسيبة خلال الندوة التي عقدت بمشاركة بان كي مون وعدد من ممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة، أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن إلا أن شيوع العنف ضد المرأة المرتكب منزلياً أو من قبل مجتمع أو دولة ما لا تزال نسبته عالية جداً في مختلف أرجاء العالم.

وقالت «عند خضوع أكثر من نصف سكان العالم للعيش في خوف أو العيش مع عواقب العنف أو فقدان أرواحهم في أسوأ الحالات فإن هذا الأمر ليس مشكلة للنساء فحسب بل انه يمثل مشكلة لجميعنا - الأسر والجماعات والمجتمعات والدول - وإذا كانت هذه الأعمال ترتكب في جميع أنحاء العالم فإن عواقبها ستكون عالمية أيضاً».

نهج

وشددت السفيرة نسيبة على الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات ونهج جديدة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة ولتمكين المرأة بوصفها عنصراً ذاتياً للتمكين والأمان للعيش من دون تهديد بالعنف، مستعرضة أدلة وبيانات جديدة لدعم حوار وبرامج تشاركية شاملة بشأن العلاقات بين الجنسين وقبول العنف.

جهود

وتطرقت للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة هذه القضايا عن طريق مبادرات الوقاية ونشر الوعي والحماية والمبادرات في مجال السياسة العامة. وأشارت إلى أن سياسات الدولة المعنية بتعليم الفتيات والحقوق القانونية للنساء، إضافة إلى تقديم العلاج والدعم التأهيلي للضحايا، مسلطة الضوء على استمرار دولة الإمارات في تطوير سياسة شاملة عن العنف المنزلي.

وأعربت عن فخر دولة الإمارات كون أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية كان أول رجل في دولة الإمارات أعلن التزامه بهذه القضية الهامة في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.

وأكدت السفيرة نسيبة أنه يمكن القضاء على العنف ضد المرأة عن طريق بناء مجتمعات تحترم وتمكن المرأة كل يوم وفي كل جزء من أجزاء العالم.