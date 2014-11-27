بعد وفاة صباح شريف منير حزين جداً ولكن ليس بسبب رحيلها!

أعرب الفنان شريف منير عن غضبه من طريقة تناول الصحافة لخبر وفاة الشحرورة صباح، التي غابت عن الحياة صباح اليوم عن عمر يناهز 87 عاماً.

شريف كتب عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك" بلهجة حادة وغاضبة: "أنا حزين جدا من بعض وسائل الاعلام اللي من ساعة ما جاء خبر وفاة الفنانة صباح وهو بينشر ... اتجوزت كام او تقول اتعرفوا علي اسامي الرجال او مش هتصدقوا مين الراحل الخامس في حياتها او اتجوزت 13 رجل ....وكلام كتير وعناوين كتير من النوعية دى ... هى دى قيمة الانسان عندكم .. بلاش .. هي دي رهبة وجلال الموت عندكم ... بلاش .. هو ده اللي بتعلموه للاجيال من الشباب؟؟؟!!!!!!!!!!!!! .. حتي الموت فيه سبق صحفي وعناوين نارية للبيع والجذب ... انا حزين جدا ...".