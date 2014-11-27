غياب إيمي سمير غانم عن تكريم مسلسلها "هبة رجل الغراب"

غابت الفنانة إيمي سمير غانم عن الندوة التي أقامها "نادي ليونز نفرتيتي"، برئاسة مهجة السعدني لتكريم أبطال مسلسل "هبة رجل الغراب".

وقرر النادي تكريم أبطال العمل نظراً للنجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ عرض حلقاته بجزأيه الأول والثاني.

وحضر من أبطال المسلسل كل من: حازم سمير، وهادي بركات، ومحمد سليمان، ونرمين زعزع، وريم، وندا موسى، والمخرج ياسر زيد، ومخرج الجزء الثاني رامى رزق الله، والمؤلف شريف بدر الدين ورؤساء وأعضاء الأندية المختلفة لليونز.

وأعرب أبطال المسلسل خلال الندوة عن تقديرهم للدور المتميز الذي تقوم به نوادي "الليونز" في خدمة المجتمع، واعتيروا أن هذا التكريم تتويج لمجهود كبير بذلوه خلال الجزأين الأول والثاني، وأنهم حاولوا من خلال هذا العمل تقديم مسلسل مختلف إلى حد كبير عن النسخة الأجنبية منه، ليتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وهو ما كان وراء تحقيق المسلسل لهذا النجاح الكبير.