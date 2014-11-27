شيرين...زواج سري وغموض فني

ما إن تخرج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من أزمة أقاويل تائهة بين الحقيقة والشائعة، حتى تواجه أقاويل وأخبار أخرى عنها، تؤدي إلى جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.

فبعد انتهاء قضيتها مع الممثل شريف منير، إثر تنازله عن الدعوى القضائية التي أقامها ضدها،عادت شيرين لتضع نفسها في أزمة أخرى، حيث انتشرت بقوة شائعات أقرب إلى الحقيقة تؤكد إنها تزوجت من مستشارها الفني ياسر خليل سراً، كما تمّ تأكيد الخبر من قبل بعض المقربين منهما.

وكانت هذه الشائعة قد انتشرت منذ حوالي شهرين، وللتأكد من الخبر حاولت "سيدتي نت" الاتصال بياسر خليل، الذي نفى الشائعة، وأكد إنه متزوج وعلاقته بشيرين ما هي إلا علاقة عمل وصداقة.

وما إن نشرت شيرين صورة تجمع بين ابنتها هنا وابن ياسر خليل عبر حسابها على "فيس بوك"، وأرفقتها بتعليق "هنا وأخوووووها"، حتى عادت الشائعات، حيث فسر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بأنها محاولة من شيرين لإعلان زواجهما بشكل غير مباشر.

وإلى الأن لا يزال الأمر يحيطه الكثير من الغموض، فهل تزوجت شيرين بالفعل وترغب في التكتم عن الزواج خوفاً على حضانة ابنتيها مريم وهنا مثلما حدث في قصة الزواج السري بين أنغام وأحمد عز، أم إنها لم تتزوجه وتحاول فقط إثارة الأقاويل من حولها؟

ومن الجانب الفني، يتردد أن شيرين بصدد الدخول في تجربة تلفزيونية جديدة، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص هذا الخبر، خصوصاً وأن شيرين لم تعد ترد على هاتفها، لتؤكد أو تنفي الأخبار المحيطة بها، إن كانت على الصعيد الفني أو الشخصي.