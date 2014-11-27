أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شيرين...زواج سري وغموض فني

Google+ Print
شيرين...زواج سري وغموض فني شيرين...زواج سري وغموض فني

الخميس 27-11-2014 04:23

ما إن تخرج الفنانة المصرية عبد الوهاب من أزمة أقاويل تائهة بين الحقيقة والشائعة، حتى تواجه أقاويل وأخبار أخرى عنها، تؤدي إلى جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.

فبعد انتهاء قضيتها مع الممثل شريف منير، إثر تنازله عن الدعوى القضائية التي أقامها ضدها،عادت شيرين لتضع نفسها في أزمة أخرى، حيث انتشرت بقوة شائعات أقرب إلى الحقيقة تؤكد إنها تزوجت من مستشارها الفني ياسر خليل سراً، كما تمّ تأكيد الخبر من قبل بعض المقربين منهما.

وكانت هذه الشائعة قد انتشرت منذ حوالي شهرين، وللتأكد من الخبر حاولت "سيدتي نت" الاتصال بياسر خليل، الذي نفى الشائعة، وأكد إنه متزوج وعلاقته بشيرين ما هي إلا علاقة عمل وصداقة.

وما إن نشرت شيرين صورة تجمع بين ابنتها هنا وابن ياسر خليل عبر حسابها على "فيس بوك"، وأرفقتها بتعليق "هنا وأخوووووها"، حتى عادت الشائعات، حيث فسر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بأنها محاولة من شيرين لإعلان زواجهما بشكل غير مباشر.

وإلى الأن لا يزال الأمر يحيطه الكثير من الغموض، فهل تزوجت شيرين بالفعل وترغب في التكتم عن الزواج خوفاً على حضانة ابنتيها مريم وهنا مثلما حدث في قصة الزواج السري بين أنغام وأحمد عز، أم إنها لم تتزوجه وتحاول فقط إثارة الأقاويل من حولها؟

ومن الجانب الفني، يتردد أن شيرين بصدد الدخول في تجربة تلفزيونية جديدة، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص هذا الخبر، خصوصاً وأن شيرين لم تعد ترد على هاتفها، لتؤكد أو تنفي الأخبار المحيطة بها، إن كانت على الصعيد الفني أو الشخصي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي