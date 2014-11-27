مدير الأمن العام يتفقد إدارات الأمن العام بمنطقة الباحة ويلتقى بمنسوبيها

الباحة - عبدالرحمن الغامدي

تفقد مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج، عدداً من إدارات الأمن العام بمنطقة الباحة، يرافقه مساعد مدير الأمن العام وعدد من القيادات الأمنية ومدراء الإدارات العامة بالأمن العام، وفي بداية جولة اجتمع بمدير شرطة منطقة الباحة ومدراء وقادة أفرع الأمن العام بالمنطقة، ونقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مثنيا على كافة الجهود الأمنية التي تقوم بها شرطة منطقة الباحة، موكداً على أهمية المضي قدما للتحديث والتطوير الأمر الذي يسهم في تقديم الخدمة المثلى للمواطن والمقيم مشددا على أهمية التدريب وتوظيف التقنية كما أثنى على الإنجازات الأمنية التي حققتها شرطة المنطقة وإداراة الأمن العام الفرعية بالمنطقة وناقش الاجتماع التعرف على مجمل الاحتياجات التي تسهم في تطوير مستوى الأداء بشقيه الأمني والمروري في ظل الجذب السياحي الذي تشهده المنطقة. وعقب الاجتماع قام اللواء المحرج ومرافقوه بجولة ميدانية شملت إدارة الأدلة الحنائية وإدارة المرور وإدارة الدوريات الأمنية وقيادة أمن الطرق ومركز التدريب والتقى خلالها بالعاملين في تلك الإدارات من ضباط وموظفين مدنيين وضباط الصف وجنود واستمع منهم لشرح مفصل عن طبيعة عملهم ومهامهم الأمنية والمرورية. وأثنى مدير الأمن العام على ما شاهده ولمسه من زملائه مدراء أفرع الأمن العام بالمنطقة من جهود أمنية متميزة تجسد مدى حرصهم واهتمامهم على أداء واجباتهم ودعا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين والمليك والوطن. كما أكد اللواء المحرج أن زيارته لمنطقة الباحة أتت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لزيارة المنطقة الجنوبية عمومًا مشيرا بانه استهل الزيارة بمنطقة جازان تلتها منطقة عسير ثم منطقة الباحة، وهناك زيارة مرتقبة لمنطقة نجران بإذن الله تعالى للالتقاء بالقيادات الأمنية بهذه المناطق والاطلاع عن قرب بكل القطاعات الأمنية في كل منطقة من خلال الاطلاع المباشر وتلمس الاحتياجات مبينا بأن الهدف من الزيارة هو تحقيق احتياجات المناطق بقدر المستطاع لتؤدي دورها وخاصة في الأعمال الميدانية والشرطية بالمنطقة الجنوبية، وذكر بأن مركز التدريب في الباحة يؤدي دوره من خلال تدريب الكوادر التي على رأس العمل والدورات التي تعقد فيه مؤكدا أن هناك توجهًا لتطوير هذا المركز من خلال الموقع الجديد بمدينة التدريب التي يجري العمل على إنشائها في المنطقة. مضيفا بأن هناك طلب لنظام ساهر في الباحة والإدارة العامة للمرور، ومرور منطقة الباحة تعمل على تحقيق هذا الطلب في أقرب فرصة كون النظام يحتاج إلى تكامل في المنظومة الإلكترونية لتشغيله ولدى الإدارة العامة للمرور خطة استراتيجية لتعميم ساهر على جميع مناطق المملكة.