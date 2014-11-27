بالفيديو.. ناجح إبراهيم: 28 نوفمبر تشحن الإسلاميين للسجون

قال ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إن الدعوة المسلحة ليوم 28 نوفمبر لن تؤدى إلا إلى المزيد من الجرحى والحرائق والقتل، وقد تضيع الموجود من الشريعة ولن تأتي بالمفقود من الشريعة.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مع الإعلامي سيد على، مساء الأربعاء: «28 نوفمبر ستشحن الآلاف من أبناء الحركة الإسلامية إلى السجون، وهم لا ناقة لهم ولا ذنب».

وتابع: «أنا أرى ان القائد العظيم هو من يخرج الناس من السجون ليس من يدخلهم ويدفعهم إلى السجون، وهو من يطفىء الحروب والصراعات ويشعل نور السلام».

>وعن رفع المصاحف في المظاهرات، قال: «لماذا أضع المصحف في موقف يهان فيه ويداس بالأقدام؟ وألقى المصحف ليدوسوا عليها لكى ألتقط صورة أصدرها وأسوقها للعالم كله وكأن الجنود جاءوا من إسرائيل».