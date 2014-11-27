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اعتقال العشرات مع امتداد احتجاجات “فيرجسون” إلى مدن أمريكية أخرى

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اعتقال العشرات مع امتداد احتجاجات “فيرجسون” إلى مدن أمريكية أخرى اعتقال العشرات مع امتداد احتجاجات “فيرجسون” إلى مدن أمريكية أخرى

قالت السلطات الأمريكية، الأربعاء إن الشرطة اعتقلت عشرات الأشخاص في مدن في أنحاء الولايات المتحدة كانوا يحتجون على قرار هيئة محلفين عليا في ميزوري بعدم توجيه الاتهام إلى ضابط شرطة أبيض قتل فتى أسود أعزل لكن البلدة التي وقع بها القتل كانت أهدأ قليلا.

جاءت الاحتجاجات في بوسطن ونيويورك ولوس أنجليس واتلانتا وأماكن أخرى في ليلة ثانية من العنف في ضاحية فيرجسون في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري حيث لقي مايكل براون (18 عاما) حتفه برصاص ضابط الشرطة دارين ويلسون في التاسع من اغسطس اب. وسلط اطلاق الرصاص الضوء على طبيعة العلاقات المتوترة بين الاجناس في الولايات المتحدة والتوتر بين السود والشرطة.

وتراجعت حدة أعمال العنف في فيرجسون عما كانت عليه الليلة السابقة حيث ساعد نشر نحو 2000 من قوات الحرس الوطني هناك في منع وقوع اعمال شغب ونهب وحرائق عمد اندلعت ليل الاثنين.

رويترز

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