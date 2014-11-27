جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الشهيد أمين شرطة نزية سيد محمد عبدالحافظ 37 سنة ، عسكريا ، من مسجد صفر بالطريق الدائري عقب صلاة ظهر اليوم ، بحضور اللواء الشافعى محمد حسن ، مساعج وزير الداخلية لأمن الفيوم ، وقيادات الأمن بالمديرية .

الجدير بالذكر أن الشهيد كام يعمل بوحدة الاشتباه بإدارة البحث الجنائى ، ومشهود له بالكفاءة ، حيث أطلق عليه 3 مجهولون ، النيران ، ، أثناء استقلاله دراجته البخارية أثناء توجهه إلى عمله ، على الطريق الدائرى ، مما تسبب فى مقتله فى الحال ، عقب تلقيه عدة طلقات نارية فى منطقة الصدر والبطن والفخذ الأيمن ،

وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 6174 إدارى ، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها والأداة المستخدمة وسبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب التشريح .