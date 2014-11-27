أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم

Google+ Print
جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الشهيد أمين شرطة نزية سيد محمد عبدالحافظ 37 سنة ، عسكريا ، من مسجد صفر بالطريق الدائري عقب صلاة ظهر اليوم ، بحضور اللواء الشافعى محمد حسن ، مساعج وزير الداخلية لأمن الفيوم ، وقيادات الأمن بالمديرية .

الجدير بالذكر أن الشهيد كام يعمل بوحدة الاشتباه بإدارة البحث الجنائى ، ومشهود له بالكفاءة ، حيث أطلق عليه 3 مجهولون ، النيران ، ، أثناء استقلاله دراجته البخارية أثناء توجهه إلى عمله ، على الطريق الدائرى ، مما تسبب فى مقتله فى الحال ، عقب تلقيه عدة طلقات نارية فى منطقة الصدر والبطن والفخذ الأيمن ،

وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 6174 إدارى ، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها والأداة المستخدمة وسبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب التشريح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا