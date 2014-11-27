استنفار أمني أمام مديريتي القاهرة والجيزة.. وغلق ميدان النهضة.. وهدوء بمحيط جامعة الأزهر

رفعت مديريتي أمن القاهرة والجيزة، حالة الاستنفار الأمني في مختلف القطاعات وفرضت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش طوقًا أمنيًا، حيث أغلقت ميدان النهضة والشوارع المؤدية إلى مديريتي القاهرة والجيزة وتم عمل تحويلات مرورية.

وشهد محيط جامعة الأزهر حالة من الهدوء، حيث تواصل قوات الشرطة تمركزها بمحيط الجامعة وأمام البوابات الرئيسية.

فيما قامت قوات من الجيش والشرطة بمنع تواجد المواطنين على الكباري وتجمعات الأهالي بالميادين، وفحص كل المنشآت الحكومية للتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة.

كانت قد شددت وزارة الداخلية على تكثيف الدوريات الأمنية على كل المحاور والطرق والميادين بمحافظات الجمهورية، لمواجهة دعوات التظاهر التي أطلقتها بعض الجماعات يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر.

كانت الجبهة السلفية- التي تضم مجموعة من الشباب المنشق عن الدعوة السلفية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011- وأعضاء بجماعة الإخوان، قد دعوا إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري ورفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية، على حد قولهما.