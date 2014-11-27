بالفيديو - أرسنال يصعق دورتموند ويصعد لدور الـ16

صعد أرسنال الإنجليزي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وواصل أرسنال نجاحه في دور المجموعات بعد أن صعد للدور الثاني للموسم الـ15 على التوالي.

وبدأ أرسنال المباراة سريعا بعد أن سجل الفرنسي يايا سانوجو الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد عمل رائع متبادل بينه وبين كازورلا انتهى بهدف للمدفعجية.

وحاول أرسنال استغلال ارتباك دورتموند بعد الهدف إلا أن الفريق الألماني سرعان ما تماسك وكاد مختاريان أن يدرك التعادل ولكن مارتينيز حارس أرسنال الشاب تصدى له.

وفي الشوط الثاني كاد تشامبرلن أن يضيف الهدف الثاني لأرسنال إلا أن تسديدته ارتطمت بعارضة بروسيا دورتموند، إلا أن سانشيز استطاع أن يسجل مجددا لأرسنال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وحاول دورتموند تقليص الفارق إلا أنه فشل في ظل تماسك دفاع أرسنال وتألق حارسه مارتينيز.

بتلك النتيجة يصعد أرسنال رسميا للدور الثاني بعد وصوله للنقطة العاشرة يحتل بهم المركز الثاني فيما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة.

شاهد أهداف أرسنال

وفي مباراة أخرى حقق أندرلخت فوزا مهما على جالاتا سراي بهدفين نظيفين على الرغم من ضمان خروجهما من البطولة.

وصعد أندرلخت رسميا للدوري الأوروبي بضمانه للمركز الثالث إذ وصل للنقطة الخامسة فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند نقطة واحدة.

وسجل شانسيل مبيمبا هدفي أندرلخت في الدقيقتين 44 و88 من عمر المباراة.

شاهد هدفي أندرلخت