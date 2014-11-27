بالفيديو - هاتريك ماندزوكيتش يسحق أولمبياكوس ويصعد بأتليتكو

(إفي): قاد المهاجم ماريو ماندزوكيتش أتليتكو مدريد الإسباني لتحقيق فوز كبير على أولمبياكوس اليوناني بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيسنتي كالديرون، معقل النادي الإسباني في خامس جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت كذلك فوز يوفنتوس الإيطالي على مالمو السويدي بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة، يحتفظ أتليتكو بالصدارة برصيد 12 نقطة، يضمن بها التأهل إلى ثمن النهائي، ويرفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة التاسعة، في الوصافة يليه أولمبياكوس بستة أهداف ومالمو في المؤخرة بنقطة وحيدة.

ويثأر أتليتكو مدريد، وصيف النسخة الماضية، بهذا من الهزيمة التي مني بها في مباراة الذهاب أمام أولمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

سيطر لاعبو أتليتكو على مجريات الأمور طوال الشوط الأول، وان كان كان الايقاع متذبذبا، حيث شهد انخفاض الأداء خاصة بعد الهدفين اللذين سجلهما أصحاب الأرض من توقيع راؤول جارسيا وماريو ماندزوكيتش.

لم يتغير الوضع كثيرا في الشوط الثاني، وان كانت البداية أكثر هدوءا، لكن بمرور الوقت كشر أتلتيكو عن أنيابه، واستغل ماندزوكيتش اثنتين من الفرص التي سنحت له للفوز برباعية نظيفة.

بدأ أتلتيكو المباراة بضغط هجومي كبير من اللحظات الأولى، ما أسفر عن أول فرصة مؤكدة لصالح الروخيبلانكوس بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء، لم يتمكن ماندزوكيتش أو توران من استغلال كرة تهيأت داخل منطقة الجزاء.

بعد دقيقتين أهدر أتليتكو فرصة ثانية للتقدم، من كرة هيأها خوانفران توريس لتصل إلى ماندزوكيتش الذي يسددها لكنها تخطئ طريقها إلى المرمى.

وكانت الفرصة الثالثة كافية لأتليتكو كي يدرك هدفا مبكرا حمل توقيع راؤول جارسيا، الذي كلل هجمة سريعة من الجانب الأيمن وصلت للحارس روبرتو خيمينيز الذي أعادها بغرابة إلى توران ليمررها لجارسيا الذي سددها ببراعة (ق9).

هدأت الأمور بعض الشيء بعد الهدف الأول لأتليتكو لكنه سريعا ما عاد في الصورة بعرضية رائعة لم تكن رأسية كوكي جيدة بالقدر الكافي لاسكانها الشباك (ق17).

طوال عشر دقائق لم تشهد المباراة أي جديد، حتى الدقيقة 27، حينما سدد أنسالدي تسديدة رائعة تصدى لها حارس أولمبياكوس ببراعة.

في الدقيقة 38 أدرك أتليتكو هدفه الثاني من توقيع ماندزوكيتش، الذي استغل مرور كرة عرضية من تحت قدم المدافع روبرتو توماس بوتيا داخل المنطقة لتصل إليه ويسكنها الشباك.

قبل دقيقة واحدة من شوط المباراة الأول، كاد توران يدرك الهدف الثالث لأتلتيكو بتسديدة تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

بدأ الشوط الثاني أكثر هدوءا مقارنة بالدقائق الـ45 الأولى من عمر المباراة، واتسم بالخشونة من جانب لاعبي الفريق اليوناني، حيث حصل ديلفين ندينجا وديفيد فوستر على بطاقة صفراء لكل منهما (ق54 و56) على الترتيب للتدخل العنيف مع لاعبي أتلتيكو.

وبعد مرور 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سنحت لأتليتكو أول فرصة خطيرة بتسديدة صاروخية من ماندزوكيتش أبعدها الحارس ببراعة.

وأدرك أتليتكو الهدف الثالث في الدقيقة 62 برأسية ماندزوكيتش حول بها عرضية مثالية من توران إلى داخل الشباك اليونانية، التي منيت بهدف رابع بعد أقل من أربع دقائق من توقيع نفس اللاعب.

فقد وصلت له كرة عرضية مثالية من ضربة ثابتة من الجانب الأيسر وضعها برأسه رائعة على يمين الحارس (ق65).

كاد أتليتكو يدرك هدفا خامسا من توقيع ماريو سواريز، لكن الكرة تمر بسلام على مرمى أولمبياكوس (ق79).

وفي الدقيقة 87 ألغى الحكم هدفا سجله أنسالدي في مرمى أولمبياكوس بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

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