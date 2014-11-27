روسيا تورّد منظومات “اس-400″ للصين

أفادت إحدى الصحف الروسية عن تعاقد الصين على شراء منظومة إس 400 للدفاع الجوي التي تعتبر أحدث منظومة صاروخية روسية في هذا المجال.

وأوردت صحيفة “فيدوموستي” الروسية أمس الأربعاء إنها علمت من مصادر في مجمع الصناعات العسكرية ووزارة الدفاع الروسية أن وزارة الدفاع الصينية وقّعت في مطلع هذا الخريف، صفقة لشراء منظومات دفاع جوي من طراز “اس-400″ بقيمة إجمالية مقدارها أكثر من 3 مليارات دولار، مع شركة تصدير الأسلحة الروسية “روس أوبورون أكسبورت”.

ولم يكن لدى “روس أوبورون أكسبورت” تعليق فوري على هذا الموضوع، كما رفض مجمع “ألماز أنتي” المصنّع لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية، التعليق.

وكانت الصين قد تعاقدت في عام 2007 على شراء منظومات “اس-300 بي ام او2″، وتسلّمتها في عام 2010.

وذكرت وسائل الإعلام في عام 2012، أنه لا يمكن أن تبدأ روسيا بتوريد “اس-400″ للصين قبل عام 2017، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تقدم روسيا على تصدير “اس-400″ إلا بعد أن تسد حاجة جيشها في الجانب الأكبر منها.

وأفادت وسائل الإعلام في ربيع 2014، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الضوء الأخضر لتصدير “اس-400″ إلى الصين.

وأعلن مدير الديوان الرئاسي الروسي سيرجي إيفانوف، في يوليو الماضي أن جمهورية الصين الشعيبة ستصبح أول دولة أجنبية تحصل على “اس-400″.

> و”اس-400 تْرِيومْف” منظومة صاروخية متعددة المواسير تستخدم عدة أنواع من الصواريخ، وتستطيع تدمير كل وسائل الهجوم الجوي بما فيها الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة (كروز) والصواريخ البالستية التكتيكية التي لا تتجاوز سرعتها 4800 متر في الثانية.

وعلى جانب آخر ،وصلت 14 طائرة مقاتلة جديدة مؤخرا إلى شبه جزيرة القرم لتُكمل إنشاء المجموعة اللازمة من القوات الجوية الروسية هناك.

وقال أحد قادة القوات الجوية الروسية، الجنرال أندريه يودين، للصحفيين اليوم إن المجموعة التي تم تشكيلها في القرم تستطيع تحقيق مهامها المتعلقة بحفظ أمن الجنوب الروسي من خلال الاعتماد على الذات.

وتضم المجموعة طائرات تنتمي إلى أفرع سلاح الجو كافة.

وتشمل “مجموعة القرم” فوجاً من الطائرات التي تنطلق من مطار “بلبك” قرب مدينة سيفاستوبول.

ووصلت إلى هذا المطار مؤخرا عشر طائرات من طراز “سوخوي 27 اس ام” وأربع طائرات من طراز “سوخوي 30 ام 2″. وصرح مصدر في القوات المسلحة الروسية وقتذاك بأن فوج “بلبك” سيملك 24 طائرة مقاتلة و6 طائرات تدريب.

ولم تكن القوات الجوية الروسية موجودة في القرم منذ حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية في حين ظلت القوات البحرية الروسية تحتفظ بقاعدتها في مدينة سيفاستوبول.

واستعادت منطقة القرم الهوية الروسية في عام 2014. وكانت هذه المنطقة إحدى مناطق جمهورية أوكرانيا منذ عام 1954.

وعلى صعيد آخر، تم تحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل موعدا للإعلان عن انطلاق علامة تجارية جديدة لمنتجات الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.

وسيقام حفل للإعلان عن انطلاق العلامة الجديدة في مبنى “التلغراف المركزي” في موسكو ، ويحضره أليكسي كريفوروتشكو، المدير العام لشركة “كلاشنيكوف”، وسيرجي تشيميزوف، رئيس شركة “روستكنولوجيا” الحكومية، وممثلو وزارات الدفاع والداخلية والدفاع المدني الروسية.

وسيُعلن في هذا الحفل أيضا عن خطة لتطوير شركة “كلاشنيكوف” في مرحلة قادمة تمتد حتى عام 2020.

وأعلِن عن انطلاق الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف في عام 2013. وتضم شركة “كلاشنيكوف” جملة مصانع لإنتاج الأسلحة النارية أبرزها “إيجماش” و”إيجميخ”.

وتصدر شركة “كلاشنيكوف” منتجاتها إلى 27 بلداً بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا.

أ ش أ